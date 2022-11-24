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В Украине электроэнергией обеспечены 50% потребителей, - Укрэнерго

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В стране уже работает значительная часть ТЭС и ГЭС

В Украине электроэнергией обеспечены 50% потребителей, - Укрэнерго

фото из соцсетей

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По стоянию на 19:00 24 ноября в Украине электроэнергией обеспечили 50% потребителей. Об этом сообщает "Укрэнерго".

По данным компании, в стране уже работает значительная часть теплоэлектростанций и гидроэлектростанций, постепенно набирают мощность все атомные станции, за исключением оккупированной Запорожской АЭС.

"Но АЭС после вынужденной остановки возвращаются в рабочий режим медленно – это технологическая необходимость", - объяснили в "Укрэнерго".

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Кроме того, там рассказали, что в первую очередь энергопитание подается на объекты критической инфраструктуры: газораспределительные сети, водоканалы, очистные сооружения, больницы. Затем идет постепенное заживление бытовых потребителей.

Также в компании отметили, что пока невозможно назвать точных сроков полного восстановления.

"Мы подготовили энергетическую сеть к включению в работу электростанций, но дефицит мощности в системе – все еще 50%. Если мы хотим сохранить объединенную энергосистему, невзирая на российские террористические атаки, контролируемые отключения необходимы", - добавили там.

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В статье: война с россией
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