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Российские террористы обстреляли Херсон, есть погибшие и раненые

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Государство-террорист в своем стиле

Российские террористы обстреляли Херсон, есть погибшие и раненые

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Вечером около 17:00 по киевскому времени российские оккупанты обстреляли Херсон. Об этом сообщает районная военная администрация.

По предварительным данным погибли 4 человека, еще 10 людей получили ранения различной степени тяжести. Под обстрел попал жилмассив.

Фото (источник - тг. канал Х***ый Херсон):

Российские террористы обстреляли Херсон, есть погибшие и раненые - изображение 1

Российские террористы обстреляли Херсон, есть погибшие и раненые - изображение 2

Напомним, что ранее Украина вернула 50 пленных.

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В статье: война с россией Херсон
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