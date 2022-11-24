Российские террористы обстреляли Херсон, есть погибшие и раненые

Вечером около 17:00 по киевскому времени российские оккупанты обстреляли Херсон. Об этом сообщает районная военная администрация.

По предварительным данным погибли 4 человека, еще 10 людей получили ранения различной степени тяжести. Под обстрел попал жилмассив.

Фото (источник - тг. канал Х***ый Херсон):