Российские террористы обстреляли Херсон, есть погибшие и раненые
Государство-террорист в своем стиле
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вечером около 17:00 по киевскому времени российские оккупанты обстреляли Херсон. Об этом сообщает районная военная администрация.
По предварительным данным погибли 4 человека, еще 10 людей получили ранения различной степени тяжести. Под обстрел попал жилмассив.
Фото (источник - тг. канал Х***ый Херсон):
Напомним, что ранее Украина
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