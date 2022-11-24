 В Киеве до стабилизации энергосистемы свет будут давать по 2-3 часа – ДТЭК ᐉ UA-Футбол
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В Киеве до стабилизации энергосистемы свет будут давать по 2-3 часа – ДТЭК

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Такие меры необходимы после массированной атаки россиян

В Киеве до стабилизации энергосистемы свет будут давать по 2-3 часа – ДТЭК

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Директор энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона прокомментировал, когда же киевлянам дадут свет:

"Будем понемногу переключать, по 2-3 часа давать свет, пока не будет увеличен объем поступающей в Киев электроэнергии", - сказал Сахарук.

Также директор ДТЭК отметил, что у 30% населения столицы Украины есть электроэнергия.

К стабильному графику веерных отключений, действовавших до утра среды, ДТЭК планирует перейти после стабилизации работы системы.

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В статье: война с россией ДТЭК
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