В Киеве до стабилизации энергосистемы свет будут давать по 2-3 часа – ДТЭК
Такие меры необходимы после массированной атаки россиян
Getty Images/Global Images Ukraine
Директор энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона прокомментировал, когда же киевлянам дадут свет:
"Будем понемногу переключать, по 2-3 часа давать свет, пока не будет увеличен объем поступающей в Киев электроэнергии", - сказал Сахарук.
Также директор ДТЭК отметил, что у 30% населения столицы Украины есть электроэнергия.
К стабильному графику веерных отключений, действовавших до утра среды, ДТЭК планирует перейти после стабилизации работы системы.
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