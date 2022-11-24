Зеленский: Скоро будут весомые новости по оружию от партнеров

Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее обращение по итогам 274-го дня российской агрессии против нашего государства.

Главные тезисы:

1. Ситуация в энергетике сложная в 15 областях, работают все необходимые службы.

2. В 15 областях сложная ситуация с водоснабжением, по возвращению электроэнергии подключаем воду.

3. Развернуто 4362 пункта несокрушимости.

4. Европарламент вместе с частным бизнесом развернул программу Генераторы надежды (снабжение необходимого оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры).

5. Проведено заседание Ставки верховного главнокомандующего, темы – энергетика, фронт (держим оборону, готовим новые контрнаступательные операции, ожидаем в ближайшее время весомых новостей от союзников по вооружению).

6. Террор Херсона – месть проигравших.

7. Обратился в ОБСЕ и провел разговор с президентом Израиля.

8. Освободили 50 украинских воинов, сделаем все, чтобы вернуть других.