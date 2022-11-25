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Россияне нанесли удар по пригороду Запорожья

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Обстоятельства выясняются

Россияне нанесли удар по пригороду Запорожья

Наслідки удару о півночі по передмістю Запоріжжя, фото - Олександр Старух

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Утром 25 ноября СМИ сообщили о звуках взрывов в Запорожье. Затем глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что россияне попали ракетой в пригород Запорожья. Выясняются обстоятельства.

При этом пригород Запорожья также попал под удар около полуночи. Тогда, по информации Старуха, ракеты попали рядом с больницей. "К счастью, люди не пострадали, чего не скажешь о здании. Десятки разрушенных окон".

В свою очередь глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко сообщил, что россияне продолжают бить по Никопольщине: "Этой ночью обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Марганецкую и Никопольскую общины. В города и села прилетели более 70 российских снарядов. Люди целые. В остальных районах ночь с тревогой и без атак".

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В статье: война с россией
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