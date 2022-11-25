Россияне нанесли удар по пригороду Запорожья
Обстоятельства выясняются
Наслідки удару о півночі по передмістю Запоріжжя, фото - Олександр Старух
Утром 25 ноября СМИ сообщили о звуках взрывов в Запорожье. Затем глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что россияне попали ракетой в пригород Запорожья. Выясняются обстоятельства.
При этом пригород Запорожья также попал под удар около полуночи. Тогда, по информации Старуха, ракеты попали рядом с больницей. "К счастью, люди не пострадали, чего не скажешь о здании. Десятки разрушенных окон".
В свою очередь глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко сообщил, что россияне продолжают бить по Никопольщине: "Этой ночью обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Марганецкую и Никопольскую общины. В города и села прилетели более 70 российских снарядов. Люди целые. В остальных районах ночь с тревогой и без атак".
Популярное сейчас
- Играли-играли и не доиграли. Фоторепортаж с прерванного матча Днепр-1 – Александрия
- Бразилия - Сербия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата мира
- ЧМ. Португалия - Гана 3:2. Спасибо арбитру за ошибку?
- Беланов: Убегающие в Монако пророссийские олигархи стремятся незаконно заполучить кресло руководителя УАФ
- Красотка дня. Роскошная девушка одной из главных звезд сборной Эквадора. ФОТО
- Звезда МЮ и сборной Бразилии купил себе и жене по суперкару перед чемпионатом мира. ФОТО