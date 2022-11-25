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Минобороны Великобритании призвало украинских военных продолжать давление на врага зимой

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Это было бы в интересах Украины, отмечает Бен Уоллес

Минобороны Великобритании призвало украинских военных продолжать давление на врага зимой

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес призывает украинских военных продолжать давление и сохранять импульс во время зимы. В интервью изданию The Daily Beast высокопоставленный чиновник сообщил о преимуществе ВСУ над врагом.

"Учитывая преимущество украинцев в обучении, технике и качестве военных против деморализованных, плохо обученных, плохо оснащенных россиян, было бы в интересах Украины поддерживать силу в течение зимы. У них есть 300 тысяч комплектов военной формы, которую они получили от международного сообщества", - сказал Уоллес.

По словам Министра обороны Объединенного королевства, он "почти еженедельно" общается с украинскими коллегами.

"Недавно российское подразделение было развернуто без еды, носков и почти без боеприпасов. Это катастрофически для человека, идущего на поле боя... Россияне имеют масштабы, но не очень хорошие. Ну, большинство хороших военных уже мертвы. Они - пушечное мясо, их отправляют в мясорубку и используют огромное количество артиллерии. Только нация, не заботящаяся о собственном народе, может послать 100 тысяч собственного народа, чтобы быть мертвым, раненым или брошенным", - отметил чиновник.

Ранее мы сообщали, что Великобритания впервые предоставит Украине вертолеты.

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В статье: война с россией
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