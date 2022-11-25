 Акцент на артиллерии и несколько сот оккупантов. Сколько ВСУ уничтожили врагов 24 ноября ᐉ UA-Футбол
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Акцент на артиллерии и несколько сот оккупантов. Сколько ВСУ уничтожили врагов 24 ноября

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В таком темпе через две недели пересечем отметку в 90 тысяч ликвидированных россиян

Акцент на артиллерии и несколько сот оккупантов. Сколько ВСУ уничтожили врагов 24 ноября

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные о потерях россиян с начала полномасштабного вторжения 24 февраля по 25 ноября. За минувшие сутки – 24 ноября – было ликвидировано еще 430 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 86 150 (+430) человек.

Также за минувшие сутки были уничтожены 24 единицы военной техники, в частности, удалось обезвредить 6 артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

  • танков - 2899 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин - 5844 (+5) ед,
  • артиллерийских систем - 1895 (+6) ед,
  • РСЗО - 395 (+0) ед,
  • средства ПВО - 209 (+0) ед,
  • самолетов - 278 (+0) ед,
  • вертолетов - 261 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1553 (+6),
  • крылатые ракеты - 531 (+0),
  • корабли /катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4404 (+4) ед,
  • специальная техника – 163 (+2).

Указывается, что наибольшие потери за минувшие сутки россияне понесли на Бахмутском и Лиманском направлениях.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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