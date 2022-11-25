Акцент на артиллерии и несколько сот оккупантов. Сколько ВСУ уничтожили врагов 24 ноября
В таком темпе через две недели пересечем отметку в 90 тысяч ликвидированных россиян
Генеральный штаб ВСУ обновил данные о потерях россиян с начала полномасштабного вторжения 24 февраля по 25 ноября. За минувшие сутки – 24 ноября – было ликвидировано еще 430 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 86 150 (+430) человек.
Также за минувшие сутки были уничтожены 24 единицы военной техники, в частности, удалось обезвредить 6 артиллерийских систем.
Потери россиян в технике:
- танков - 2899 (+1) ед,
- боевых бронированных машин - 5844 (+5) ед,
- артиллерийских систем - 1895 (+6) ед,
- РСЗО - 395 (+0) ед,
- средства ПВО - 209 (+0) ед,
- самолетов - 278 (+0) ед,
- вертолетов - 261 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1553 (+6),
- крылатые ракеты - 531 (+0),
- корабли /катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4404 (+4) ед,
- специальная техника – 163 (+2).
Указывается, что наибольшие потери за минувшие сутки россияне понесли на Бахмутском и Лиманском направлениях.
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