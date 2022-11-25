Акцент на артиллерии и несколько сот оккупантов. Сколько ВСУ уничтожили врагов 24 ноября

Генеральный штаб ВСУ обновил данные о потерях россиян с начала полномасштабного вторжения 24 февраля по 25 ноября. За минувшие сутки – 24 ноября – было ликвидировано еще 430 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 86 150 (+430) человек.

Также за минувшие сутки были уничтожены 24 единицы военной техники, в частности, удалось обезвредить 6 артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

танков - 2899 (+1) ед,

боевых бронированных машин - 5844 (+5) ед,

артиллерийских систем - 1895 (+6) ед,

РСЗО - 395 (+0) ед,

средства ПВО - 209 (+0) ед,

самолетов - 278 (+0) ед,

вертолетов - 261 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1553 (+6),

крылатые ракеты - 531 (+0),

корабли /катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4404 (+4) ед,

специальная техника – 163 (+2).

Указывается, что наибольшие потери за минувшие сутки россияне понесли на Бахмутском и Лиманском направлениях.