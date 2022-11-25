Самый сложный этап наша энергосистема прошла, - Укрэнерго

Три атомные электростанции, которые находятся на подконтрольной Украине территории, набирают мощности и должны выйти на плановую в течение одного-двух дней. Об этом заявил глава правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий в эфире единого телемарафона.

"В целом ситуация улучшается. Самый сложный этап наша энергосистема уже прошла. [Позавчера] весь день и всю ночь в диспетчерском центре "Укрэнерго" мы, по сути, сшивали энергосистему вместе, обеспечивая ее целостность. Нам это удалось где-то под утро. Сейчас энергосистема снова интегрирована, все области заживлены и она по-прежнему соединена с энергосистемой Евросоюза. Единственное, что во время этой атаки, к сожалению, мы временно потеряли большое количество энергогенераций: тепловой, ветро- и атомной. Сейчас идет процесс набора мощности всеми видами электростанций. Больше всего надежд мы возлагаем на атомную энергетику. Уже все три атомные станции, расположенные на контролируемой территории Украины, в работе и набирают мощности. Думаю [на плановую мощность они выйдут в течение] одного-двух дней", - сказал Кудрицкий.

Также представитель "Укрэнерго" сообщил, что покупка электроэнергии за границей возможна, но для этого необходим специальный механизм, ведь цена в Украине и Западной Европе отличается.

"Факт того, что мы находимся в одной энергосистеме с Европой, а не Россией и Беларусью, как это было еще до вторжения, это очень важный фактор нашей безопасности. Энергосистема Евросоюза способна помочь нам в трудный момент, и она это делает. Коммерческий импорт технически возможен. "Укрэнерго" обеспечило возможность такого импорта в объеме до 600 мегаватт. Единственное, что нужен специальный механизм для обеспечения этого импорта, потому что цена электроэнергии в Европе выше, чем в Украине. Поэтому на общих началах вряд ли кто-нибудь захочет покупать электроэнергию в Европе и продавать в Украине. Нужен специальный механизм – насколько мне известно, он разрабатывается”.

По словам Кудрицкого, Украина получает помощь в энергетический сектор от всего мира.