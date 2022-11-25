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Самый сложный этап наша энергосистема прошла, - Укрэнерго

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Ситуация в энергосистеме Украины улучшается

Самый сложный этап наша энергосистема прошла, - Укрэнерго

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Три атомные электростанции, которые находятся на подконтрольной Украине территории, набирают мощности и должны выйти на плановую в течение одного-двух дней. Об этом заявил глава правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий в эфире единого телемарафона.

"В целом ситуация улучшается. Самый сложный этап наша энергосистема уже прошла. [Позавчера] весь день и всю ночь в диспетчерском центре "Укрэнерго" мы, по сути, сшивали энергосистему вместе, обеспечивая ее целостность. Нам это удалось где-то под утро. Сейчас энергосистема снова интегрирована, все области заживлены и она по-прежнему соединена с энергосистемой Евросоюза. Единственное, что во время этой атаки, к сожалению, мы временно потеряли большое количество энергогенераций: тепловой, ветро- и атомной. Сейчас идет процесс набора мощности всеми видами электростанций. Больше всего надежд мы возлагаем на атомную энергетику. Уже все три атомные станции, расположенные на контролируемой территории Украины, в работе и набирают мощности. Думаю [на плановую мощность они выйдут в течение] одного-двух дней", - сказал Кудрицкий.

Также представитель "Укрэнерго" сообщил, что покупка электроэнергии за границей возможна, но для этого необходим специальный механизм, ведь цена в Украине и Западной Европе отличается.

"Факт того, что мы находимся в одной энергосистеме с Европой, а не Россией и Беларусью, как это было еще до вторжения, это очень важный фактор нашей безопасности. Энергосистема Евросоюза способна помочь нам в трудный момент, и она это делает.

Коммерческий импорт технически возможен. "Укрэнерго" обеспечило возможность такого импорта в объеме до 600 мегаватт. Единственное, что нужен специальный механизм для обеспечения этого импорта, потому что цена электроэнергии в Европе выше, чем в Украине. Поэтому на общих началах вряд ли кто-нибудь захочет покупать электроэнергию в Европе и продавать в Украине. Нужен специальный механизм – насколько мне известно, он разрабатывается”.

По словам Кудрицкого, Украина получает помощь в энергетический сектор от всего мира.

"Сложно говорить, что мы готовы к массированным ракетным атакам. Это абсолютно экстраординарная ситуация каждый раз. Это уже была седьмая ракетная атака. Если будет восьмая, мы также будем готовы после ее завершения сразу же возобновлять работу энергосистемы. Семь из семи раз нам это удалось, я бы сказал, в достаточно короткие сроки, учитывая масштаб.

Мы получаем разные виды помощи: материалы, оборудование от наших не только европейских партнеров, а фактически со всего мира. Есть очень сложное оборудование, которое достаточно долго производить. Его, как правило, ни на одном складе мира нет: например, автотрансформаторы. Их гораздо труднее найти и привезти в готовом виде в ближайшие дни. Но материалы и финансовая поддержка приходят. Буквально в день ракетных обстрелов ЕБРР предоставил "Укрэнерго" 300 млн кредита и 72 млн евро грантового кредитования на возобновление наших энергосетей", - подытожил глава "Укрэнэрго".

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В статье: война с россией
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