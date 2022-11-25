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Зеленский: Решения, не предусматривающие деоккупацию Крыма – это пустая трата времени

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Зеленский: Решения, не предусматривающие деоккупацию Крыма – это пустая трата времени

Фото: Anton Kulakowskiy

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Президент Владимир Зеленский готов рассмотреть варианты невоенного возвращения Крыма, однако призывает не терять время на варианты, не предусматривающие деоккупацию полуострова. Об этом Зеленский сказал в интервью Financial Times.

"Я понимаю, что все озадачены ситуацией и тем, что будет с Крымом. Если кто-то готов предложить нам путь относительно деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за. Если решение не предусматривает деоккупацию и Крым при этом является частью Российской Федерации, никто не должен тратить на это свое время. Это пустая трата времени. Мы должны вернуть все земли. Если вы не можете вернуть свою землю полностью, война просто замораживается. Это вопрос времени, когда она возобновится".

Некоторые западные партнеры обеспокоены тем, что любая попытка Украины вернуть Крым может привести к опасной эскалации со стороны Москвы, возможно, даже к применению ядерного оружия.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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Источник:
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