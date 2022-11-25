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"Хорошо, что у нас только два братских народа". Шовковский - об отключении света из-за обстрелов РФ

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СаШо призвал не опускать руки и верить в лучшее

"Хорошо, что у нас только два братских народа". Шовковский - об отключении света из-за обстрелов РФ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Легендарный голкипер киевского "Динамо" и сборной Украины, а ныне помощник главного тренера национальной команды Александр Шовковский, как и все наши граждане, испытывает серьезные неудобства из-за террористических действий РФ.

"Более 16-ти часов нет света в самом центре столицы. Нет, вы не подумайте, что я жалуюсь!

Я помню, как после тренировок мы мылись в холодной воде. Я помню, как играли при минус 17 (интересно, что это было именно в Минске, в столице страны, всячески поддерживающей, помогающей и предоставляющей свою территорию для военной агрессии со стороны России).

Хорошо, что у нас только два "братских народа". Правду говорят, что кровная вражда самая жестокая. Я чувствую, что мы еще больше сжимаемся в кулак, чтобы ощущать друг друга, чтобы дополнять друг друга, чтобы объединившись, стать одним целым.

Бесстрашным. Несокрушимым. Непобедимым. Слава Украине! Слава Нации! Слава ВСУ! Все будет Украина", – написал Шовковский в своем Facebook.

Напомним, что 23 ноября российские войска в очередной раз обстреляли Киев и ряд других регионов Украины. В результате обстрелов во всех областях Украины применили экстренные отключения электроэнергии.

Читайте такжеВ Киеве до стабилизации энергосистемы свет будут давать по 2-3 часа – ДТЭК
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В статье: Александр Шовковский война с россией
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