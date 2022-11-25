Министр обороны Великобритании: Россия имеет опытных военных, но большинство из них уже мертвы
Большинство из тех, кто был хорошим военнослужащим - мертвые
фото из свободных источников
В российской армии еще есть опытные военнослужащие. Впрочем, большинство из них уже мертвы.
Об этом заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллеса в интервью The Daily Beast.
По его словам, оккупанты сейчас плохо укомплектованы и этим нужно воспользоваться.
"Недавно россияне развернули часть без еды, носков и с небольшим количеством оружия. Это катастрофа для идущего в поля человека...
Размах у россиян есть, но не очень. Большинство из тех, кто был хорошим военнослужащим - мертвые. Только нация, не заботящаяся о собственном народе, может отправить 100 000 своих людей на смерть, ранение или дезертирство", - отметил Воллес.
Популярное сейчас
- Чемпионат Мира. Иран побеждает Уэльс, забив два гола в добавленное время
- Роналду по ходу матча с Ганой залез себе в шорты и что-то съел - Лёв одобряет
- Первая лига. Четыре команды остаются в борьбе за чемпионский раунд перед заключительным в году туром
- Орбан попал в скандал из-за шарфа "Великой Венгрии", в которую вошли части Румынии и Украины
- Красотка дня. Обворожительная жена одного из лидеров сборной Голландии. ФОТО
- Лунин получил от Реала новенький электрокар BMW - ФОТО
Новости по теме
- 11:50 Украинские Бен Уоллес: Великобритания впервые предоставит Украине вертолеты, а также передаст еще больше снарядов
- 08:36 Украинские Британия передала ВСУ зенитные ракеты для систем ПВО, вскоре помощь окажут Франция и Австрия
- 16:18 Украинские Российский Су-27 выпустил ракету около британского самолета-разведчика в акватории Черного моря