Министр обороны Великобритании: Россия имеет опытных военных, но большинство из них уже мертвы

В российской армии еще есть опытные военнослужащие. Впрочем, большинство из них уже мертвы.

Об этом заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллеса в интервью The Daily Beast.

По его словам, оккупанты сейчас плохо укомплектованы и этим нужно воспользоваться.

"Недавно россияне развернули часть без еды, носков и с небольшим количеством оружия. Это катастрофа для идущего в поля человека...

Размах у россиян есть, но не очень. Большинство из тех, кто был хорошим военнослужащим - мертвые. Только нация, не заботящаяся о собственном народе, может отправить 100 000 своих людей на смерть, ранение или дезертирство", - отметил Воллес.