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Министр обороны Великобритании: Россия имеет опытных военных, но большинство из них уже мертвы

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Большинство из тех, кто был хорошим военнослужащим - мертвые

Министр обороны Великобритании: Россия имеет опытных военных, но большинство из них уже мертвы

фото из свободных источников

Новина українською

В российской армии еще есть опытные военнослужащие. Впрочем, большинство из них уже мертвы.

Об этом заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллеса в интервью The Daily Beast.

По его словам, оккупанты сейчас плохо укомплектованы и этим нужно воспользоваться.

"Недавно россияне развернули часть без еды, носков и с небольшим количеством оружия. Это катастрофа для идущего в поля человека...

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Размах у россиян есть, но не очень. Большинство из тех, кто был хорошим военнослужащим - мертвые. Только нация, не заботящаяся о собственном народе, может отправить 100 000 своих людей на смерть, ранение или дезертирство", - отметил Воллес.

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В статье: война с россией Бен Уоллес
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