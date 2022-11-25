Песков: РФ по-прежнему не бьет по гражданским объектам, а страдания народа Украины можно прекратить, выполнив наши требования
У россиян свои нарративы
Getty Images / Global Images Ukraine
Спикер Путина Дмитрий Песков отрицает нанесение ударов по социальным объектам в Украине.
Об этом сообщает российский Интерфакс.
"Специальная военная операция выполняет свои задачи. Ударов по социальным объектам как не было, так и нет. Этому уделяется особое внимание. А относительно целей, прямо или косвенно касающихся военного потенциала, то они, соответственно, подлежат поражению", - сказал пресс-секретарь российского диктатора.
"Руководство Украины имеет все возможности вывести ситуацию в нормальное русло, имеет все возможности урегулировать ситуацию таким образом, чтобы выполнить требования российской стороны и прекратить соответственно все возможные страдания местного населения", - добавил Песков.
Популярное сейчас
- Роналду по ходу матча с Ганой залез себе в шорты и что-то съел - Лёв одобряет
- Плакал на скамейке запасных. Неймар получил травму в игре с Сербией
- Победы Бразилии, Португалии и Швейцарии, рекорд Роналду. Главные новости за 24 ноября
- Беланов: Убегающие в Монако пророссийские олигархи стремятся незаконно заполучить кресло руководителя УАФ
- Звезда МЮ и сборной Бразилии купил себе и жене по суперкару перед чемпионатом мира. ФОТО
- Лунин получил от Реала новенький электрокар BMW - ФОТО