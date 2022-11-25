В Украине уже работают три атомные станции

Все атомные электростанции, которые находятся на неоккупированной территории Украины, уже подключены к энергосистеме, и через 1-2 суток произойдет возврат к плановым графикам отключений электроэнергии вместо аварийных.

Об этом заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире единого марафона, передает Укринформ .

"Сейчас энергосистема полностью интегрирована, все области заживлены. Она снова соединена с энергосистемой Евросоюза... Все три атомные станции, расположенные на неоккупированной территории, работают... Через 1-2 дня они выйдут на свою нормальную плановую мощность, и мы ожидаем, что можно уже будет перевести наших потребителей вместо аварийных на плановые графики", - сказал Кудрицкий.

Он отметил, что в результате атаки 23 ноября Украина потеряла значительную часть генерации электроэнергии на разных типах электростанций: атомных, тепловых, гидроэлектростанций.

Кудрицкий также отметил, что энергетики готовы восстанавливать энергосистему на случай повторения российских атак, однако потребители должны экономить электроэнергию. По его словам, Украина получает помощь от международных партнеров в виде оборудования и материалов, а также финансовой поддержки для проведения ремонтных работ.

Кроме того, Кудрицкий сообщил, что есть возможность производить коммерческий импорт электроэнергии из Европы в объеме до 500 МВт. "Единственное, что нужен специальный механизм для обеспечения этого импорта, потому что цена электроэнергии в Европе выше", - добавил он.

Как сообщалось, российский ракетный обстрел 23 ноября привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинству тепловых и гидроэлектростанций. Также поражены объекты системы электропередачи. Из-за снижения частоты в энергосистеме Украины на Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС сработала аварийная защита, в результате чего все энергоблоки были автоматически отключены.