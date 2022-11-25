 УАФ опубликовала аргументы юристов, которые якобы указывают на признаки фальсификации уголовного дела о строительстве завода по производству искусственной травы ᐉ UA-Футбол
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УАФ опубликовала аргументы юристов, которые якобы указывают на признаки фальсификации уголовного дела о строительстве завода по производству искусственной травы

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Юристы УАФ привели 5 аргументов

УАФ опубликовала аргументы юристов, которые якобы указывают на признаки фальсификации уголовного дела о строительстве завода по производству искусственной травы

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УАФ опубликовала комментарий юристов организации по уголовному производству касательно строительства завода по производству искусственной травы.

"В указанном производстве, как уже отмечалось, за три года следствия НАБУ и САП не нашли доказательств вины руководства УАФ. Детективы и прокуроры пришли к выводу о невиновности президента УАФ Андрея Павелко по итогам проведения широкого спектра следственных действий, в том числе в рамках сотрудничества с правоохранительными органами иностранных стран.

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Приводим некоторые из аргументов по данному делу, указывающих на признаки его умышленной фальсификации со стороны следователей и прокурора ОГП:

1. В сентябре 2021 года дело с НАБУ было передано в Главное следственное управление Нацполиции Киева. Более года с того времени не было проведено никакого следственного действия или допроса с представителями УАФ. Никаких новых обстоятельств с момента опровержения обвинений в адрес Андрея Павелко следственным путем в производстве так и не появилось.

2. Процессуальное руководство в производстве осуществляет «специально избранное лицо» — прокурор ОГП (Офис Генерального прокурора – прим.), а не прокурор прокуратуры г. Киева. Это лицо осуществляет процессуальное руководство в других футбольных производствах, несмотря на имеющиеся в публичной плоскости обвинения во взяточничестве и связях с отдельными политическими деятелями от пророссийской партии ОПЗЖ.

3. В производстве элементарно отсутствует экспертиза об установленных убытках, наличие которой обязательно. Это потому, что на самом деле УАФ не был нанесен никакой ущерб.

4. Следователи и прокурор пытаются сейчас скрыть ряд важных обстоятельств и документов производства, которые были исследованы НАБУ и опровергают обвинения в адрес руководства УАФ.

5. Материалы производства содержат сфальсифицированные данные якобы проведенных НСРД (Негласные следственные (розыскные) действия – прим.), которые на самом деле не проводились.

Действия следователя и прокурора предварительно уже подпадают под квалификацию ст. 372 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности), ст. 358 (подделка документов) и ст. 384 (введение в заблуждение суда) УК Украины.

Продолжение следует", - говорится в сообщении УАФ.

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В статье: Андрей Павелко УАФ
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