Юристы УАФ прокомментировали уголовное дело по строительству завода по производству искусственной травы

УАФ опубликовала комментарий юристов организации по уголовному производству касательно строительства завода по производству искусственной травы.

"В указанном производстве, как уже отмечалось, за три года следствия НАБУ и САП не нашли доказательств вины руководства УАФ. Детективы и прокуроры пришли к выводу о невиновности президента УАФ Андрея Павелко по итогам проведения широкого спектра следственных действий, в том числе в рамках сотрудничества с правоохранительными органами иностранных стран.

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Приводим некоторые из аргументов по данному делу, указывающих на признаки его умышленной фальсификации со стороны следователей и прокурора ОГП:

1. В сентябре 2021 года дело с НАБУ было передано в Главное следственное управление Нацполиции Киева. Более года с того времени не было проведено никакого следственного действия или допроса с представителями УАФ. Никаких новых обстоятельств с момента опровержения обвинений в адрес Андрея Павелко следственным путем в производстве так и не появилось.

2. Процессуальное руководство в производстве осуществляет «специально избранное лицо» — прокурор ОГП (Офис Генерального прокурора – прим.), а не прокурор прокуратуры г. Киева. Это лицо осуществляет процессуальное руководство в других футбольных производствах, несмотря на имеющиеся в публичной плоскости обвинения во взяточничестве и связях с отдельными политическими деятелями от пророссийской партии ОПЗЖ.

3. В производстве элементарно отсутствует экспертиза об установленных убытках, наличие которой обязательно. Это потому, что на самом деле УАФ не был нанесен никакой ущерб.

4. Следователи и прокурор пытаются сейчас скрыть ряд важных обстоятельств и документов производства, которые были исследованы НАБУ и опровергают обвинения в адрес руководства УАФ.

5. Материалы производства содержат сфальсифицированные данные якобы проведенных НСРД (Негласные следственные (розыскные) действия – прим.), которые на самом деле не проводились.

Действия следователя и прокурора предварительно уже подпадают под квалификацию ст. 372 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности), ст. 358 (подделка документов) и ст. 384 (введение в заблуждение суда) УК Украины.

Продолжение следует", - говорится в сообщении УАФ.