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25 ноября вследствие российских обстрелов Херсона погибли 15 гражданских, 35 – пострадали

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Российские террористы продолжают обстреливать Херсон

25 ноября вследствие российских обстрелов Херсона погибли 15 гражданских, 35 – пострадали

ДСНС

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В Херсоне в пятницу, 25 ноября, вследствие обстрелов со стороны войск РФ погибли 15 человек, пострадали 35, среди них ребенок.

Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба Херсонского городского совета.

"Вследствие вражеских обстрелов 15 херсонцев погибли, 35 пострадавших, в частности один ребенок", - отметила начальник Херсонской городской военной администрации Галина Луговая.

По ее словам, зафиксировано 78 попаданий.

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Луговая проинформировала, что из-за вчерашнего массированного вражеского обстрела пострадали частные и многоэтажные дома, произошел сильный пожар. Пришлось срочно эвакуировать 58 херсонцев, в том числе 22 ребенка. Все они получили горячее питание, приют на ночь и необходимую медицинскую помощь. Люди решили временно уехать из города, городские власти им максимально помогли - предоставлен транспорт, одежда и продукты питания.

Также от вражеских обстрелов пострадали учебные учреждения – две средние школы и лицей журналистики, экономики и правоведения.

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В статье: война с россией
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