25 ноября вследствие российских обстрелов Херсона погибли 15 гражданских, 35 – пострадали
Российские террористы продолжают обстреливать Херсон
ДСНС
В Херсоне в пятницу, 25 ноября, вследствие обстрелов со стороны войск РФ погибли 15 человек, пострадали 35, среди них ребенок.
Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба Херсонского городского совета.
"Вследствие вражеских обстрелов 15 херсонцев погибли, 35 пострадавших, в частности один ребенок", - отметила начальник Херсонской городской военной администрации Галина Луговая.
По ее словам, зафиксировано 78 попаданий.
Луговая проинформировала, что из-за вчерашнего массированного вражеского обстрела пострадали частные и многоэтажные дома, произошел сильный пожар. Пришлось срочно эвакуировать 58 херсонцев, в том числе 22 ребенка. Все они получили горячее питание, приют на ночь и необходимую медицинскую помощь. Люди решили временно уехать из города, городские власти им максимально помогли - предоставлен транспорт, одежда и продукты питания.
Также от вражеских обстрелов пострадали учебные учреждения – две средние школы и лицей журналистики, экономики и правоведения.
Популярное сейчас
- Роналду по ходу матча с Ганой залез себе в шорты и что-то съел - Лёв одобряет
- Сегодня суд изберет меру пресечения для Андрея Павелко - Андриюк
- Плакал на скамейке запасных. Неймар получил травму в игре с Сербией
- Спикер Воздушных сил – о новых массированных ударах по Украине и передаче Ираном ракет для РФ
- Красотка дня. Роскошная девушка одной из главных звезд сборной Эквадора. ФОТО
- Звезда МЮ и сборной Бразилии купил себе и жене по суперкару перед чемпионатом мира. ФОТО