 Зеленский поговорил с главой Еврокомиссии: ЕС передаст Украине трансформаторы и генераторы ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский поговорил с главой Еврокомиссии: ЕС передаст Украине трансформаторы и генераторы
В тренде

Зеленский поговорил с главой Еврокомиссии: ЕС передаст Украине трансформаторы и генераторы

Общие новости
(1 голосов)

Также Европейская комиссия работает над созданием нового энергетического хаба в Польше

Зеленский поговорил с главой Еврокомиссии: ЕС передаст Украине трансформаторы и генераторы

фото из свободных источников

Новина українською

Евросоюз передает Украине 200 средних трансформаторов, один крупный автотрансформатор и 40 электрогенераторов.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен после телефонного разговора с Владимиром Зеленским, пишет "Европейская правда".

Фон дер Ляен отметила, что Еврокомиссия активизирует свои усилия и работает с партнерами для оказания чрезвычайной поддержки Украине, необходимой для восстановления и поддержки электро- и теплоснабжения.

Читайте такжеЗеленский: Украина ведет переговоры с 5 странами о системах ПВО

Через Координационный центр ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации Еврокомиссия готовит скорейшую доставку в Украину следующих крупных пожертвований государств-членов и непосредственно из резерва комиссии: 200 трансформаторов среднего размера и крупный автотрансформатор из Литвы, автотрансформатор среднего размера из Латвии, 40 тяжелых генераторов из резервов, расположенных в Румынии.

Трансформаторы, которые повышают или снижают напряжение в сети, крайне необходимы, ведь ударяя ракетами по электроподстанциям Россия уничтожает именно их.

Каждый из предоставленных генераторов может обеспечить бесперебойным питанием больницу малого и среднего размера.

Европейская комиссия дополнительно работает над созданием нового энергетического хаба в Польше, который позволит принимать пожертвования от третьих лиц и помогать в их скоординированной доставке в Украину, в частности с партнерами из "Группы семи".

"Мы также обратились в соответствующие компании в разных странах с просьбой предоставить жизненно важное высоковольтное оборудование, включая дополнительные автотрансформаторы, и координируем свои действия с партнерами для их быстрой доставки в Украину", - добавила фон дер Ляен.

Владимир Зеленский опубликовал краткие итоги телефонного разговора на своем Twitter.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Владимир Зеленский Урсула фон дер Ляйен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде