МИД: Мы не видели доказательств, что в Польше упала украинская ракета
МИД Украины продолжает держаться своей линии
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Украина пока не получила доказательств того, что в Польше упала ракета украинских сил ПВО, повредившая фермерское предприятие и приведшая к гибели двух местных жителей.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Le Parisien.
"Мы совершенно открыто принимаем участие в расследовании вместе с польскими службами. Мы слышали политические заявления о том, что это была украинская ракета ПВО, но мы не видели доказательств. У наших военных есть информация, что это не наша ракета. Мы готовы к взаимному обмену информацией. После этого мы придем к общим выводам и примем их, какими бы они ни были", - заявил Кулеба.
Как сообщалось, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив двух человек. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "умышленной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.
Президент США Джо Байден сообщил G7 и партнерам по НАТО, что ракетный взрыв на востоке Польши был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны.
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