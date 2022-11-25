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МИД: Мы не видели доказательств, что в Польше упала украинская ракета

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МИД Украины продолжает держаться своей линии

МИД: Мы не видели доказательств, что в Польше упала украинская ракета

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украина пока не получила доказательств того, что в Польше упала ракета украинских сил ПВО, повредившая фермерское предприятие и приведшая к гибели двух местных жителей.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Le Parisien.

"Мы совершенно открыто принимаем участие в расследовании вместе с польскими службами. Мы слышали политические заявления о том, что это была украинская ракета ПВО, но мы не видели доказательств. У наших военных есть информация, что это не наша ракета. Мы готовы к взаимному обмену информацией. После этого мы придем к общим выводам и примем их, какими бы они ни были", - заявил Кулеба.

Читайте такжеКулеба: Украинские эксперты уже прибыли в Польшу для расследования подробностей падения ракеты

Как сообщалось, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив двух человек. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "умышленной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.

Президент США Джо Байден сообщил G7 и партнерам по НАТО, что ракетный взрыв на востоке Польши был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны.

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В статье: война с россией Дмитрий Кулеба
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Источник:
РБК-Украина

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