Зеленский: После атаки уже вдвое сократили количество людей, у которых отключается электричество

Президент Владимир Зеленский заявил, что на третий день восстановительных работ электричество отключают вдвое меньшему количеству украинцев по сравнению с 23 ноября, когда был последний массированный удар РФ по энергетике.

Об этом было заявлено в вечернем видеообращение Владимира Зеленского к народу 25 ноября.

"Со среды и по сегодня (до пятницы – ред.) удалось вдвое сократить количество людей, у которых выключается электричество для стабилизации системы.

По состоянию на этот вечер отключения продолжаются в большинстве областей и в Киеве. Всего более 6 миллионов абонентов. Вечером в среду было отключено почти 12 миллионов абонентов.

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Больше всего проблем сейчас именно в столице, а также в Киевской области, в Одесской, Львовской, Винницкой и Днепропетровской областях.

Пожалуйста, во всех регионах надо, как и раньше, экономно потреблять электричество. Если у вас нет отключения, это не значит, что проблемы уже решены", - сказал Зеленский.

Зеленский призвал не включать сразу несколько мощных электроприборов одновременно, когда появляется свет.

Президент отметил, что каждый вечер фиксируются скачки потребления, которые вызывают увеличение аварийных отключений.