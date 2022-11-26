Скучная Англия, досрочный вылет Катара, интерес к Беседину. Главные новости за 25 ноября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 25-е ноября.

Во время Чемпионата мира большую часть внимания стоит уделять именно играм Мундиаля. В пятницу состоялись сразу два матча в группе А. В одной из игр во второй раз за турнир проиграли хозяева. Катар уступил Сенегалу со счетом 1:3, вследствие чего стал первой сборной, которая покинула турнир. В еще одном поединке квартета Нидерланды и Эквадор поделили очки, сыграв вничью 1:1 . Перед финальным туром у "оранье" и трехцветных по четыре бала, у Сенегала - три. Будет жарко.

В группе В ситуация не менее веселая. Иран и Уэльс не сильно радовали зрителей игрой, однако под конец началось сумасшествие. Был удален голкипер "драконов" (первая красная карточка на турнире), а уже в компенсированное время (на 90+8 и 90+10) иранцы забили два, взяв три бала и выйдя на второе место. В другом матче Англия и США поделили очки, сыграв вничью (0:0) . В третьем туре США и Иран будут сражаться за второе место, в то время как Уэльс попытается вернуться в борьбу, обыграв Англию. Ни одна из команд квартета пока не вылетела и не вышла в плей-офф.

Параллельно с играми главного футбольного соревнования идет не менее важный турнир. "Черноморец" и "Металлист" встретились в рамках 15-го тура УПЛ, не сумев порадовать зрителей у экранов голами. В целом, харьковчане смотрелись немного лучше, Подлепенец даже ударил в перекладину, однако ничего большего обе стороны выдавить из себя не смогли - 0:0. Несмотря на формальное окончание первого этапа чемпионата Украины, "Черноморец" и "Металлист" не расходятся. Харьковчане вскоре проведут один перенесенный матч, у одесситов таких игр сразу две.

А вот для кого игровой год закончен, так это для донецкого "Шахтера". Вторая команда УПЛ ушла в отпуск, а один из лидеров начал залечивать травму. Как сообщил официальный сайт "горняков", операцию на мышцах голени перенес Георгий Судаков. Данная процедура была запланирована ранее, и судя по всему, стороны ожидали конца полугодия. Восстановление хавбека займет 5-6 недель и он должен будет вернуться к старту второй половины сезона. В феврале "Шахтер" встретится в рамках 1/16 ЛЕ с "Ренном".

Киевское "Динамо" уже зимой может потерять одного из форвардов. Интерес к Артему Беседину проявляет турецкий клуб "Сивасспор", о чем сообщает Fanatik. Если верить источнику, речь идет об аренде, которую турецкий клуб хочет заключить до конца Чемпионата мира. Иные детали переговоров не разглашаются. В этом сезоне Беседин в сумме провел 19 игр, отдав одну голевую передачу. Его контракт с "Динамо" действителен до зимы 2024-го года.