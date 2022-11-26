Число уничтоженных танков перевалило за 2900. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные о всеобщих боевых потерях армии РФ с момента полномасштабного вторжения 24 февраля по 26 ноября.

За пятницу, 25 ноября, было ликвидировано еще 560 оккупантов, таким образом потери личного состава армии врага составляют около 86 710 человек.

Также за минувшие сутки были уничтожены десять единиц техники: