Число уничтоженных танков перевалило за 2900. Генштаб обновил данные о потерях россиян
За пятницу уничтожено еще полтысячи оккупантов
Генеральный штаб ВСУ обновил данные о всеобщих боевых потерях армии РФ с момента полномасштабного вторжения 24 февраля по 26 ноября.
За пятницу, 25 ноября, было ликвидировано еще 560 оккупантов, таким образом потери личного состава армии врага составляют около 86 710 человек.
Также за минувшие сутки были уничтожены десять единиц техники:
- танков - 2901 (+2) ед,
- боевых бронированных машин 5848 (+4) ед,
- артиллерийских систем - 1896 (+1) ед,
- РСЗО - 395 (+0) ед,
- средства ПВО - 209 (+0) ед,
- самолетов - 278 (+0) ед,
- вертолетов - 261 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1554 (+1),
- крылатые ракеты - 531 (+0),
- корабли /катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн- 4406 (+2) ед,
- специальная техника – 163 (+0).
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