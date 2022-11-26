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КГВА пообещала в течение суток вернуть жителям столицы воду, тепло и связь

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Ликвидация последствий атаки россиян подходит к концу

КГВА пообещала в течение суток вернуть жителям столицы воду, тепло и связь

Getty Images/Global Images Ukraine

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Киевская городская военная администрация пообещала вернуть воду, тепло и связь жителям столицы в течение следующих 24 часов. С таким обращением КМВА выступила сегодня в 9.44 в своем телеграмм-канале.

В то же время электроэнергия будет подаваться согласно графикам плановых отключений. Также отмечается, что еще 130 тысяч жителей столицы остаются в условиях аварийных отключений электроэнергии, или вообще без света.

Мобильная связь сейчас почти во всех районах столицы, однако до сих пор есть локальные перебои из-за проблем с электропитанием. Так же водоснабжение есть по всему Киеву, однако на высокие этажи вода может не доходить из-за пониженного давления в сети – нужно полноценное восстановление электроснабжения.

Кроме этого, сейчас продолжается запуск теплоснабжения.

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В статье: война с россией
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Источник:
КМВА

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