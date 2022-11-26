Россия обстреливает Украину ракетами, с которых сняли ядерные боеголовки, - Британская разведка
Запасов дальнобойного оружия у врага все меньше
misselery
Россия снимает боеголовки с устаревших ядерных крылатых ракет и обстреливает Украину оружием без боевых частей. Об этом говорится в сводке Министерством обороны Великобритании.
"Изображения из открытых источников показывают обломки, очевидно, сбитой крылатой ракеты воздушного запуска Х-55, разработанной в 1980-х годах исключительно для доставки ядерного заряда. Боеголовка, вероятно, была заменена балластом.
Инертная система может нанести определенные разрушения за счет кинетической энергии ракеты и неизрасходованного топлива, но вряд ли сможет обеспечить надежное поражение определенных целей.
Россияне могут использовать такие ракеты преимущественно в качестве приманок для отвлечения украинского ПВО.Каковы бы ни были намерения россии, эта импровизация подчеркивает степень истощения российских запасов ракет большой дальности действия", - говорится в сводке.
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