 Россия обстреливает Украину ракетами, с которых сняли ядерные боеголовки, - Британская разведка ᐉ UA-Футбол
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Россия обстреливает Украину ракетами, с которых сняли ядерные боеголовки, - Британская разведка

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Запасов дальнобойного оружия у врага все меньше

Россия обстреливает Украину ракетами, с которых сняли ядерные боеголовки, - Британская разведка

misselery

Новина українською

Россия снимает боеголовки с устаревших ядерных крылатых ракет и обстреливает Украину оружием без боевых частей. Об этом говорится в сводке Министерством обороны Великобритании.

"Изображения из открытых источников показывают обломки, очевидно, сбитой крылатой ракеты воздушного запуска Х-55, разработанной в 1980-х годах исключительно для доставки ядерного заряда. Боеголовка, вероятно, была заменена балластом.

Инертная система может нанести определенные разрушения за счет кинетической энергии ракеты и неизрасходованного топлива, но вряд ли сможет обеспечить надежное поражение определенных целей.

Россияне могут использовать такие ракеты преимущественно в качестве приманок для отвлечения украинского ПВО.Каковы бы ни были намерения россии, эта импровизация подчеркивает степень истощения российских запасов ракет большой дальности действия", - говорится в сводке.

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В статье: война с россией британская разведка
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Источник:
DefenceHQ

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