Россия обстреливает Украину ракетами, с которых сняли ядерные боеголовки, - Британская разведка

Россия снимает боеголовки с устаревших ядерных крылатых ракет и обстреливает Украину оружием без боевых частей. Об этом говорится в сводке Министерством обороны Великобритании.

"Изображения из открытых источников показывают обломки, очевидно, сбитой крылатой ракеты воздушного запуска Х-55, разработанной в 1980-х годах исключительно для доставки ядерного заряда. Боеголовка, вероятно, была заменена балластом.

Инертная система может нанести определенные разрушения за счет кинетической энергии ракеты и неизрасходованного топлива, но вряд ли сможет обеспечить надежное поражение определенных целей.

Россияне могут использовать такие ракеты преимущественно в качестве приманок для отвлечения украинского ПВО.Каковы бы ни были намерения россии, эта импровизация подчеркивает степень истощения российских запасов ракет большой дальности действия", - говорится в сводке.