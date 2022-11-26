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В Херсон вернули электричество

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Справились чуть больше чем за неделю

В Херсон вернули электричество

Фото: Херсонська обласна військова адміністрація / Автор невідомий

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В Херсон удалось вернуть электричество. Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко в своем телеграмм-канале сообщил, что справились чуть больше, чем за неделю.

"В первую очередь – подаем мощности на критическую инфраструктуру города и дальше сразу же бытовым потребителям.

Спасибо всем, кто круглосуточно работал над этой задачей: ГСЧС, полиции, электрикам со всей Украины, руководителям Херсонской и Николаевской ОВА", - написал Тимошенко.

Напомним, что Россия перед тем, как бежать из Херсона, разбила всю гражданскую инфраструктуру, поэтому город в течение последних двух недель оставался без электроснабжения и только на генераторах.

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В статье: война с россией Кирилл Тимошенко
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