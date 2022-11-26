Зеленский: Когда-то нас хотели уничтожить голодом, теперь – тьмой и холодом

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших украинцев и выживших во время Голодомора:

“Украинцы прошли через очень страшные вещи. И при всем сохранили способность не подчиняться и свое свободолюбие. Когда-то нас хотели уничтожить голодом, теперь – тьмой и холодом. Нас не сломить. Наш огонь не погаснет. Мы снова победим смерть”, - написал Зеленский.

Отметим, что в четвертую субботу ноября ежегодно чествуется память жертв трех Голодоморов: 1921-1923 гг., 1932-1933 гг. и 1946-1947 гг..