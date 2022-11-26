Зеленский: Когда-то нас хотели уничтожить голодом, теперь – тьмой и холодом
Но украинцев не сломать
ПЛАКАТ - ANDRIY YERMOLENKO
Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших украинцев и выживших во время Голодомора:
“Украинцы прошли через очень страшные вещи. И при всем сохранили способность не подчиняться и свое свободолюбие. Когда-то нас хотели уничтожить голодом, теперь – тьмой и холодом.
Нас не сломить.
Наш огонь не погаснет.
Мы снова победим смерть”, - написал Зеленский.
Отметим, что в четвертую субботу ноября ежегодно чествуется память жертв трех Голодоморов: 1921-1923 гг., 1932-1933 гг. и 1946-1947 гг..
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