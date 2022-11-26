Из российского плена освобождены еще 12 украинцев. В частности, это защитники Змеиного, ЧАЭС и Мариуполя

Украина за счет обмена освободила из российского плена еще 12 украинцев. Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак.

“Нам удалось освободить 12 наших людей. Среди них – 4 бойца ВМС, двое нацгвардейцев, пограничников, один из ТРо, а также трое гражданских – супруги и муж, считавшийся пропавшим без вести. Среди военных – два офицера, а также семь рядовых и сержантов.

Домой едут воины, которые защищали Мариуполь, ЧАЭС и остров Змеиный”, - говорится в сообщении чиновника.