Из российского плена освобождены еще 12 украинцев. В частности, это защитники Змеиного, ЧАЭС и Мариуполя
Из них трое были гражданскими
Андрій Єрмак
Украина за счет обмена освободила из российского плена еще 12 украинцев. Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак.
“Нам удалось освободить 12 наших людей. Среди них – 4 бойца ВМС, двое нацгвардейцев, пограничников, один из ТРо, а также трое гражданских – супруги и муж, считавшийся пропавшим без вести. Среди военных – два офицера, а также семь рядовых и сержантов.
Домой едут воины, которые защищали Мариуполь, ЧАЭС и остров Змеиный”, - говорится в сообщении чиновника.
В частности, Ермак отмечает, что за последнюю неделю из российского плена удалось освободить 98 украинцев. Работа над освобождением всех заключенных будет продолжаться и дальше.
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