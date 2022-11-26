Кличко: В ближайшие дни Киев выйдет к плановым графикам отключений электроенергии

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал ситуацию с электроснабжением в столице Украины.

"Городские власти делают все возможное, чтобы вернуть сервисы для каждого из киевлян. На сегодняшний день могу сказать, что почти все дома города Киева с теплоснабжением - а именно 95%. Но в ближайшее время, я уверен, что это будет 100%.

В настоящее время 25% жителей Киева находится без электроснабжения. И если мы продолжим работать, я уверен, что в следующие дни, надеюсь завтра, мы сможем выйти уже к плановым графикам отключений", – сказал городской глава.