В Донецкой области россияне разрушили подъезд пятиэтажки

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что россияне нанесли авиаудар по Часовому Яру.

Оккупанты прямым попаданием разрушили подъезд пятиэтажки. Также в результате обстрела было повреждено недостроенное здание и склад.

На данный момент, сообщается, что три человека получили ранения.