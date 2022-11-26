 В Донецкой области россияне разрушили подъезд пятиэтажки ᐉ UA-Футбол
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В Донецкой области россияне разрушили подъезд пятиэтажки

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Есть раненые...

В Донецкой области россияне разрушили подъезд пятиэтажки

Новина українською

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что россияне нанесли авиаудар по Часовому Яру.

Оккупанты прямым попаданием разрушили подъезд пятиэтажки. Также в результате обстрела было повреждено недостроенное здание и склад.

На данный момент, сообщается, что три человека получили ранения.

"Не проходит ни дня, чтобы россияне не ударили по гражданским в Донецкой области. Прилететь может куда угодно и никогда. Остаться в области — опасно!", - рассказал Павел Кириленко.

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В статье: война с россией
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