В Донецкой области россияне разрушили подъезд пятиэтажки
Есть раненые...
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что россияне нанесли авиаудар по Часовому Яру.
Оккупанты прямым попаданием разрушили подъезд пятиэтажки. Также в результате обстрела было повреждено недостроенное здание и склад.
На данный момент, сообщается, что три человека получили ранения.
"Не проходит ни дня, чтобы россияне не ударили по гражданским в Донецкой области. Прилететь может куда угодно и никогда. Остаться в области — опасно!", - рассказал Павел Кириленко.
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Источник:Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА)
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