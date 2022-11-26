 Зеленский: Мы создаем систему, которая остановит агрессию и гарантирует долгосрочную безопасность ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский: Мы создаем систему, которая остановит агрессию и гарантирует долгосрочную безопасность
В тренде

Зеленский: Мы создаем систему, которая остановит агрессию и гарантирует долгосрочную безопасность

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Традиционное обращение президента

Зеленский: Мы создаем систему, которая остановит агрессию и гарантирует долгосрочную безопасность

Zelenskiy / Official

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам 26 ноября.

"Сегодня мы провели первый Международный саммит по продовольственной безопасности. Мы не просто отбиваемся от агрессии. Мы шаг за шагом создаем систему, которая остановит агрессию, демонтирует ее последствия и гарантирует долгосрочную безопасность – безопасность Украины, всей Европы и мира.

Продовольственная безопасность является одним из ключевых элементов глобальной стабильности. Это то, в чем лидерская роль Украины проявляется наиболее очевидно.

Наш саммит поддержали более 20 государств. Зальная сумма, которую мы аккумулировали для Grain From Ukraine, уже почти 150 млн долларов. Работа продолжается. Готовим к 60 кораблям. Никогда больше голод не должен использоваться как оружие.

Я благодарю всех, кто нам помогает! Спасибо каждому лидеру, который работает вместе с нами ради европейской и глобальной безопасности! Слава нашим воинам и нашему несокрушимому народу! Вечная память всем, кто отдал жизнь за Украину! Слава Украине! И пожалуйста, сегодня почтите память украинцев и украинок, детей и взрослых, чьи жизни были унесены Голодомором-геноцидом", - рассказал Зеленский.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Владимир Зеленский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде