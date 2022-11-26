Зеленский: Мы создаем систему, которая остановит агрессию и гарантирует долгосрочную безопасность
Традиционное обращение президента
Zelenskiy / Official
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам 26 ноября.
"Сегодня мы провели первый Международный саммит по продовольственной безопасности. Мы не просто отбиваемся от агрессии. Мы шаг за шагом создаем систему, которая остановит агрессию, демонтирует ее последствия и гарантирует долгосрочную безопасность – безопасность Украины, всей Европы и мира.
Продовольственная безопасность является одним из ключевых элементов глобальной стабильности. Это то, в чем лидерская роль Украины проявляется наиболее очевидно.
Наш саммит поддержали более 20 государств. Зальная сумма, которую мы аккумулировали для Grain From Ukraine, уже почти 150 млн долларов. Работа продолжается. Готовим к 60 кораблям. Никогда больше голод не должен использоваться как оружие.
Я благодарю всех, кто нам помогает! Спасибо каждому лидеру, который работает вместе с нами ради европейской и глобальной безопасности! Слава нашим воинам и нашему несокрушимому народу! Вечная память всем, кто отдал жизнь за Украину! Слава Украине! И пожалуйста, сегодня почтите память украинцев и украинок, детей и взрослых, чьи жизни были унесены Голодомором-геноцидом", - рассказал Зеленский.
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