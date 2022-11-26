Во время обстрела Чернобаевки россияне ранили ребенка

В Чернобаевке на Херсонщине в результате вражеских обстрелов 26 ноября пострадал ребенок. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"Чернобаевку Херсонского района сегодня обстреляли российские оккупанты. В результате удара получил ранения ребенок. Его доставили в детскую областную клиническую больницу", - сообщил Янушевич.

Напомним, Генштаб ВСУ в субботу вечером сообщил, что на Херсонском направлении враг не прекращает артиллерийские обстрелы подразделений украинских войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр.