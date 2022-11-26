Во время обстрела Чернобаевки россияне ранили ребенка
Далеко не первый огонь оккупантов по правобережью Херсонщины за последние дни
фото из свободных источников
В Чернобаевке на Херсонщине в результате вражеских обстрелов 26 ноября пострадал ребенок. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
"Чернобаевку Херсонского района сегодня обстреляли российские оккупанты. В результате удара получил ранения ребенок. Его доставили в детскую областную клиническую больницу", - сообщил Янушевич.
Напомним, Генштаб ВСУ в субботу вечером сообщил, что на Херсонском направлении враг не прекращает артиллерийские обстрелы подразделений украинских войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр.
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Источник:Телеграм Херсонської ОВА
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