Генштаб: В РФ и на оккупированных территориях продолжается подготовка до начала мобилизации 10 декабря

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отмечает, что россияне хотят запустить очередную волну мобилизации:

"В Российской Федерации и на временно оккупированных территориях Украины продолжаются подготовительные мероприятия по проведению с 10 декабря текущего года очередной волны скрытой мобилизации в ряды российских оккупационных войск", - говорится в сводке.

Напомним, что по имеющейся информации, захватчики на временно оккупированных территориях мобилизуют тех, кто имеет российский паспорт.