 Генштаб: В РФ и на оккупированных территориях продолжается подготовка до начала мобилизации 10 декабря ᐉ UA-Футбол
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Генштаб: В РФ и на оккупированных территориях продолжается подготовка до начала мобилизации 10 декабря

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Снова набирают солдат

Генштаб: В РФ и на оккупированных территориях продолжается подготовка до начала мобилизации 10 декабря

фото из свободных источников

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отмечает, что россияне хотят запустить очередную волну мобилизации:

"В Российской Федерации и на временно оккупированных территориях Украины продолжаются подготовительные мероприятия по проведению с 10 декабря текущего года очередной волны скрытой мобилизации в ряды российских оккупационных войск", - говорится в сводке.

Напомним, что по имеющейся информации, захватчики на временно оккупированных территориях мобилизуют тех, кто имеет российский паспорт.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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