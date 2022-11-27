Генштаб: В РФ и на оккупированных территориях продолжается подготовка до начала мобилизации 10 декабря
Снова набирают солдат
фото из свободных источников
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отмечает, что россияне хотят запустить очередную волну мобилизации:
"В Российской Федерации и на временно оккупированных территориях Украины продолжаются подготовительные мероприятия по проведению с 10 декабря текущего года очередной волны скрытой мобилизации в ряды российских оккупационных войск", - говорится в сводке.
Напомним, что по имеющейся информации, захватчики на временно оккупированных территориях мобилизуют тех, кто имеет российский паспорт.
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Источник:Генштаб ЗСУ
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