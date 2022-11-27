В ближайшие недели темп войны может усилиться из-за благоприятных погодных условий, - ISW
Атаковать могут как ВСУ, так и оккупанты
Темп операций вдоль линии фронта в Украине в последние дни замедлился из-за ухудшения погодных условий, но в следующие несколько недель может возрасти после понижения температуры и замерзания почвы на всей территории боевых действий. Об этом говорится в последнем отчете американского Института изучения войны.
Как отмечают аналитики, украинские и российские отчеты из критически важных прифронтовых районов на востоке и юге Украины, включая Сватово, Бахмут и Угледар, указывают на замедление операций с обеих сторон из-за сильных дождей, которые превратили землю в болото.
В отчете говорится, что по прогнозам синоптиков температура воздуха в районах на северо-востоке Украины, в частности вдоль линии Сватово-Кременная, опустится до суточных максимумов близких к нулю между 28 ноября и 4 декабря и через несколько дней земля может затвердеть настолько, что позволит сторонам увеличить темпы операций вдоль линии фронта.
Популярное сейчас
- Матч между Аргентиной и Мексикой установил рекорд по посещениям на ЧМ за последние 28 лет
- Динамо играет вничью, Мбаппе, Месси и Левандовски забивают на ЧМ. Главные новости за 26 ноября
- Месси не сдается. Аргентина - Мексика 2:0. Видео голов и обзор матча
- Песков: РФ по-прежнему не бьет по гражданским объектам, а страдания народа Украины можно прекратить, выполнив наши требования
- Красотка дня. Невероятная подруга Жоау Фелиша, из-за которой футболист вляпался в скандал. ФОТО
- Автор первых забитых мячей на чемпионате мира поддержал Украину. ФОТО