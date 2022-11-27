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В ближайшие недели темп войны может усилиться из-за благоприятных погодных условий, - ISW

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Атаковать могут как ВСУ, так и оккупанты

В ближайшие недели темп войны может усилиться из-за благоприятных погодных условий, - ISW

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Темп операций вдоль линии фронта в Украине в последние дни замедлился из-за ухудшения погодных условий, но в следующие несколько недель может возрасти после понижения температуры и замерзания почвы на всей территории боевых действий. Об этом говорится в последнем отчете американского Института изучения войны.

Как отмечают аналитики, украинские и российские отчеты из критически важных прифронтовых районов на востоке и юге Украины, включая Сватово, Бахмут и Угледар, указывают на замедление операций с обеих сторон из-за сильных дождей, которые превратили землю в болото.

В отчете говорится, что по прогнозам синоптиков температура воздуха в районах на северо-востоке Украины, в частности вдоль линии Сватово-Кременная, опустится до суточных максимумов близких к нулю между 28 ноября и 4 декабря и через несколько дней земля может затвердеть настолько, что позволит сторонам увеличить темпы операций вдоль линии фронта.

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В статье: война с россией ВСУ
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Источник:
ISW

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