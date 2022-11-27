За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 600 россиян – Генштаб
Также уничтожены 20 единиц техники
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Украинская армия ликвидировала еще 600 человек противника. Кроме этого было уничтожено 20 единиц техники, в том числе четыре танка.
Наибольшие потери оккупанты понесут на Авдеевском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются.
В целом с 24 февраля россияне понесли следующие потери:
- личного состава – около 87310 (+600 за последние сутки) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2905 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5856 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 1897 (+1) ед,
- РСЗО – 395 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 209 (+0) ед,
- самолетов – 278 (+0) ед,
- вертолетов – 261 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1555 (+1),
- крылатых ракет ‒ 531 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4412 (+6) ед,
- специальной техники – 163 (+0).
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