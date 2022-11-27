 За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 600 россиян – Генштаб ᐉ UA-Футбол
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За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 600 россиян – Генштаб

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Также уничтожены 20 единиц техники

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 600 россиян – Генштаб

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Украинская армия ликвидировала еще 600 человек противника. Кроме этого было уничтожено 20 единиц техники, в том числе четыре танка.

Наибольшие потери оккупанты понесут на Авдеевском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются.

В целом с 24 февраля россияне понесли следующие потери:

  • личного состава – около 87310 (+600 за последние сутки) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2905 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5856 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 1897 (+1) ед,
  • РСЗО – 395 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 209 (+0) ед,
  • самолетов – 278 (+0) ед,
  • вертолетов – 261 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1555 (+1),
  • крылатых ракет ‒ 531 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4412 (+6) ед,
  • специальной техники – 163 (+0).
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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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