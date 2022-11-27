КГВА: В Киеве практически полностью восстановлено электропитание, вода, тепло и связь
Ремонтные работы уже на финальном этапе
Getty Images/Global Images Ukraine
В Киевской городской военной администрации заявили, что коммунальная деятельность столицы Украины практически полностью оправилась от последствий недавней российской ракетной атаки:
“В столице практически полностью восстановлено электропитание, вода, тепло, связь.
Ремонтные работы в системе электросетей на завершающей стадии.
На утро большинство жителей города не только со светом, но и без аварийных отключений.
Все благодаря восстановленному, стабильному электроснабжению. Однако из-за нагрузки на электросеть возможны плановые отключения.
В масштабе столицы водоснабжение, теплоснабжение, связь – все работает в штатном режиме. Вероятны только локальные аварийные ситуации”, - говорится в обращении.
Напомним, что массовый ракетный российский обстрел украинской инфраструктуры произошел в среду 23 ноября. Его последствия парализовали энергосистему и другие коммунальные коммуникаций по всей Украине.
Популярное сейчас
- Бундестим на грани провала. Испания - Германия. Анонс и прогноз матча чемпионата мира на 27.11.2022
- Месси не сдается. Аргентина - Мексика 2:0. Видео голов и обзор матча
- Криштиану Роналду получил предложение из Саудовской Аравии на 225 млн долларов
- "Приглашаю всех коллег-патриотов поступить так же". Протасов решил покинуть состав НОК
- Красотка дня. Невероятная подруга Жоау Фелиша, из-за которой футболист вляпался в скандал. ФОТО
- Автор первых забитых мячей на чемпионате мира поддержал Украину. ФОТО