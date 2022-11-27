КГВА: В Киеве практически полностью восстановлено электропитание, вода, тепло и связь

В Киевской городской военной администрации заявили, что коммунальная деятельность столицы Украины практически полностью оправилась от последствий недавней российской ракетной атаки:

“В столице практически полностью восстановлено электропитание, вода, тепло, связь.

Ремонтные работы в системе электросетей на завершающей стадии.

На утро большинство жителей города не только со светом, но и без аварийных отключений.

Все благодаря восстановленному, стабильному электроснабжению. Однако из-за нагрузки на электросеть возможны плановые отключения.

В масштабе столицы водоснабжение, теплоснабжение, связь – все работает в штатном режиме. Вероятны только локальные аварийные ситуации”, - говорится в обращении.