Виктор Орбан: Нам нужна суверенная Украина, чтобы Россия не представляла угрозы безопасности Европы
Но все равно он выступает против санкции для России
Фото: Газета.УА/автор невідомий
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что для отсутствия угрозы Европе со стороны России нужно сделать все, чтобы Украина оставалась суверенным государством. С таким заявлением он выступил на конгрессе Международного объединения христианских демократов – там Орбан является вице-президентом, передает 24.hu.
“Европа едина относительно своих целей, главное, чтобы Россия не представляла угрозу безопасности Европы. А для этого нам нужна суверенная Украина”, – добавил Орбан.
Венгерский премьер заявил, что Европа сталкивается с четырьмя серьезными вызовами одновременно: войной в Украине, экономическим кризисом, нелегальной миграцией и "распространением западной неомарксистской идеологии".
В то же время Орбан снова негативно отозвался о санкциях для России, которые, по его мнению, развивают рецессию в ЕС. Также он указал на разногласия с лидерами государств-партнеров по вопросам мира в Европе.
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