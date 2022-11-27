Виктор Орбан: Нам нужна суверенная Украина, чтобы Россия не представляла угрозы безопасности Европы

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что для отсутствия угрозы Европе со стороны России нужно сделать все, чтобы Украина оставалась суверенным государством. С таким заявлением он выступил на конгрессе Международного объединения христианских демократов – там Орбан является вице-президентом, передает 24.hu.

“Европа едина относительно своих целей, главное, чтобы Россия не представляла угрозу безопасности Европы. А для этого нам нужна суверенная Украина”, – добавил Орбан.

Венгерский премьер заявил, что Европа сталкивается с четырьмя серьезными вызовами одновременно: войной в Украине, экономическим кризисом, нелегальной миграцией и "распространением западной неомарксистской идеологии".

В то же время Орбан снова негативно отозвался о санкциях для России, которые, по его мнению, развивают рецессию в ЕС. Также он указал на разногласия с лидерами государств-партнеров по вопросам мира в Европе.