 Минобороны Британии отчиталось о поставке Украине высокоточных ракет ᐉ UA-Футбол
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Минобороны Британии отчиталось о поставке Украине высокоточных ракет

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Союзники делают все возможное для усиления нашей боевой мощи

Минобороны Британии отчиталось о поставке Украине высокоточных ракет

Новина українською

В рамках своего пакета помощи Великобритания предоставила украинским Вооруженным силам ракеты с высокоточным наведением Brimstone 2. Об этом сообщает британское Министерство обороны в Твиттере.

В ведомстве отметили, что эта помощь играет решающую роль в сдерживании украинскими защитниками продвижения России.

Как сообщалось, Британия планирует поставить Украине новейшие ракеты с лазерным наведением Brimstone 2, имеющие вдвое большую дальность поражения, чем их предыдущая модификация, поставленная для ВСУ ранее.

Данные ракеты могут сами выбирать приоритетные цели среди бронетехники россиян и наносить удары из закрытых позиций.

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В статье: война с россией
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Источник:
DefenceHQ

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