Минобороны Британии отчиталось о поставке Украине высокоточных ракет

В рамках своего пакета помощи Великобритания предоставила украинским Вооруженным силам ракеты с высокоточным наведением Brimstone 2. Об этом сообщает британское Министерство обороны в Твиттере.

В ведомстве отметили, что эта помощь играет решающую роль в сдерживании украинскими защитниками продвижения России.

Как сообщалось, Британия планирует поставить Украине новейшие ракеты с лазерным наведением Brimstone 2, имеющие вдвое большую дальность поражения, чем их предыдущая модификация, поставленная для ВСУ ранее.

Данные ракеты могут сами выбирать приоритетные цели среди бронетехники россиян и наносить удары из закрытых позиций.

???? As part of its aid package, the UK has provided Brimstone 2 missiles, a precision-guided missile, to the Ukrainian Armed Forces.



This aid has played a crucial role in stalling Russian advancements.



