Минобороны Британии отчиталось о поставке Украине высокоточных ракет
Союзники делают все возможное для усиления нашей боевой мощи
В рамках своего пакета помощи Великобритания предоставила украинским Вооруженным силам ракеты с высокоточным наведением Brimstone 2. Об этом сообщает британское Министерство обороны в Твиттере.
В ведомстве отметили, что эта помощь играет решающую роль в сдерживании украинскими защитниками продвижения России.
Как сообщалось, Британия планирует поставить Украине новейшие ракеты с лазерным наведением Brimstone 2, имеющие вдвое большую дальность поражения, чем их предыдущая модификация, поставленная для ВСУ ранее.
Данные ракеты могут сами выбирать приоритетные цели среди бронетехники россиян и наносить удары из закрытых позиций.
???? As part of its aid package, the UK has provided Brimstone 2 missiles, a precision-guided missile, to the Ukrainian Armed Forces.— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) November 27, 2022
This aid has played a crucial role in stalling Russian advancements.
???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/SpVnWqeiVm
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