Арахамия: Следующая неделя может быть очень тяжелой. Россияне планируют новые теракты
Нужно позаботиться о себе и близких
Слуга народа
Председатель партии "Слуга народа" Давид Арахамия выступил с обращением к украинцам:
“Следующая неделя может быть очень тяжелой. Россияне планируют новые теракты против объектов энергетики.
Экстренные службы и органы власти прорабатывают разные сценарии. Проведены многие тренировки, отработаны действия энергетиков и критической инфраструктуры, каждый знает, что должен делать.
Мы готовимся. Готовятся военные.
И мы призываем каждого дополнительно позаботиться о себе и своих семьях. Сделайте запас воды, пищи длительного хранения, зарядите телефоны и павербанки, узнайте, где ближайший “Пункт Незламності”.
Мы обязательно выстоим, победим и заставим россия за все заплатить”, - написал Арахамия в своем тг-канале.
Отметим, что ближайший "Пункт Незламності" можно найти по этой ссылке. Там предлагают бесплатный доступ к электричеству, теплу, еде и воде.
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