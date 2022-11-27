Арахамия: Следующая неделя может быть очень тяжелой. Россияне планируют новые теракты

Председатель партии "Слуга народа" Давид Арахамия выступил с обращением к украинцам:

“Следующая неделя может быть очень тяжелой. Россияне планируют новые теракты против объектов энергетики.

Экстренные службы и органы власти прорабатывают разные сценарии. Проведены многие тренировки, отработаны действия энергетиков и критической инфраструктуры, каждый знает, что должен делать.

Мы готовимся. Готовятся военные.

И мы призываем каждого дополнительно позаботиться о себе и своих семьях. Сделайте запас воды, пищи длительного хранения, зарядите телефоны и павербанки, узнайте, где ближайший “Пункт Незламності”.

Мы обязательно выстоим, победим и заставим россия за все заплатить”, - написал Арахамия в своем тг-канале.