 Арахамия: Следующая неделя может быть очень тяжелой. Россияне планируют новые теракты ᐉ UA-Футбол
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Арахамия: Следующая неделя может быть очень тяжелой. Россияне планируют новые теракты

Общие новости
(3 голосов)

Нужно позаботиться о себе и близких

Арахамия: Следующая неделя может быть очень тяжелой. Россияне планируют новые теракты

Слуга народа

Новина українською

Председатель партии "Слуга народа" Давид Арахамия выступил с обращением к украинцам:

“Следующая неделя может быть очень тяжелой. Россияне планируют новые теракты против объектов энергетики.

Экстренные службы и органы власти прорабатывают разные сценарии. Проведены многие тренировки, отработаны действия энергетиков и критической инфраструктуры, каждый знает, что должен делать.

Мы готовимся. Готовятся военные.

И мы призываем каждого дополнительно позаботиться о себе и своих семьях. Сделайте запас воды, пищи длительного хранения, зарядите телефоны и павербанки, узнайте, где ближайший “Пункт Незламності”.

Мы обязательно выстоим, победим и заставим россия за все заплатить”, - написал Арахамия в своем тг-канале.

Отметим, что ближайший "Пункт Незламності" можно найти по этой ссылке. Там предлагают бесплатный доступ к электричеству, теплу, еде и воде.

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В статье: Давид Арахамия
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Комментарии (1)
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aleks68
27.11.2022 в 17:19
один из зелёных балбесов.мелет своим языком.до 24 февраля больше всех рассказывал что войны не будет
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