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Есть признаки того, что россияне готовятся покинуть ЗАЭС, - президент Энергоатома

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Оккупанты могут продемонстрировать еще один жест доброй воли

Есть признаки того, что россияне готовятся покинуть ЗАЭС, - президент Энергоатома

ГУР

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Президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил, что появляются признаки того, что россияне могут готовиться покинуть Запорожскую атомную электростанцию:

"В последние недели мы получаем фактически информацию, что появились признаки того, что они, возможно, собираются покинуть ЗАЭС.

Во-первых, очень много стало появляться публикаций в российской прессе о том, что ЗАЭС, возможно, стоило бы покинуть, возможно, ее стоит передать МАГАТЭ под контроль. Такое, знаете, впечатление, что они собирают чемоданы и что они воруют все, что могут найти.

Пока рано говорить, что российские военные уезжают с ЗАЭС, но можно сказать, что они готовятся.

Россияне напихали на площадку ЗАЭС все, что могли, ­– и военную технику, и свой персонал, грузовики, вероятно, с оружием и взрывчаткой и заминировали территорию станции", - сообщил Котин.

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В статье: война с россией ЗАЭС
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