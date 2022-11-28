Зеленский: Террористы готовят новые удары. Пока у них есть ракеты, они не успокоятся
Обращайте внимание на сигналы воздушной тревоги
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские террористы готовятся нанести новый удар по Украине. Об этом он сказал во время своего традиционного вечернего обращения к украинскому народу.
"После массированного удара террористов в прошлую среду изо дня в день мы возобновляли генерацию и поставку электричества.
По состоянию на сегодняшний день в большинстве регионов страны действуют только стабилизационные графики. Ситуация энергетиками контролируется. И я благодарю за это тысячи людей, которые по всему нашему государству работали круглосуточно, чтобы вернуть свет, вернуть людям воду, вернуть нам с вами тепло и связь.
Я благодарю всех работников энергетических компаний, коммунальных служб, ремонтных бригад, областных властей, руководителей местных громад, которые помогали. Хочу поблагодарить также бизнес, который приобщился.
Украинское единство снова и снова демонстрирует свою силу, демонстрирует нашу результативность. Я благодарю всех украинских предпринимателей, которые сейчас делают свои офисы, отделения, кафе и другие объекты новыми Пунктами Несокрушимости. Которые делают все, чтобы помочь людям.
Мы понимаем, что террористы готовят новые удары. Мы это точно знаем. И пока у них есть ракеты, они не успокоятся, к сожалению.
Но наша способность помогать друг другу и заботиться о тех, кому сложнее всего, – о пожилых людях, о семьях с детьми, о тех, у кого война забрала и дом, и родных... Наша взаимопомощь является одним из элементов защиты от террора и есть нашей силой.
Начинающаяся неделя может быть такой же сложной, как и уходящая. Наши силы обороны готовятся. Все наше государство готовится. Все сценарии прорабатываем, в том числе с нашими партнерами.
И должно быть готово наше с вами единство. Поэтому, пожалуйста, не оставляйте без помощи всех, кому можете помочь. И, пожалуйста, на неделе обращайте внимание на сигналы воздушной тревоги.
Все вместе и помогая друг другу мы пройдем и этот вызов войны – эту зиму, эту попытку России использовать холод против людей", – сказал Зеленский.
Популярное сейчас
- Селезнев на тренировке Миная едва не травмировал партнеров. После этого он был отстранен от команды
- Звезда сборной Португалии сломал ребра на тренировке. Он пропустит весь групповой этап ЧМ
- Япония - Коста-Рика 0:1. Парадоксы чемпионата мира
- Песков: РФ по-прежнему не бьет по гражданским объектам, а страдания народа Украины можно прекратить, выполнив наши требования
- Красотка дня. Эпатажная девушка защитника Милана и сборной Франции. ФОТО
- Автор первых забитых мячей на чемпионате мира поддержал Украину. ФОТО
Новости по теме
- 20:30 Украинские Зеленский: Мы создаем систему, которая остановит агрессию и гарантирует долгосрочную безопасность
- 11:55 Украинские Зеленский: Когда-то нас хотели уничтожить голодом, теперь – тьмой и холодом
- 22:38 Украинские Зеленский: После атаки уже вдвое сократили количество людей, у которых отключается электричество