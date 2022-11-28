Почти шесть сотен личного состава. Генштаб опубликовал потери россиян за 27 ноября
Другие показатели более скромные
Генштаб ЗСУ
Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.11 ориентировочно составили:
- личного состава – около 87900 (+590) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2908 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5861 (+5) ед,
- артиллерийских систем – 1899 (+2) ед,
- РСЗО – 395 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 209 (+0) ед,
- самолетов – 278 (+0) ед,
- вертолетов – 261 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1555 (+0),
- крылатые ракеты ‒ 531 (+0),
- корабли / катера ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4416 (+4) ед,
- специальная техника – 163 (+0).
Данные уточняются.
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