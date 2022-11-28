По состоянию на утро 28 ноября в Украине введены аварийные отключения

По состоянию на 10:00 28 ноября из-за стремительного роста дефицита мощности применяются аварийные отключения по всей территории Украины. Причиной увеличения дефицита мощности стали аварийные отключения блоков на нескольких электростанциях.

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В то же время потребление продолжает расти из-за ухудшения погодных условий. В настоящее время дефицит мощности составляет 27%. После устранения причин аварийных отключений блоки вернутся в работу, что уменьшит дефицит в энергосистеме и уменьшит объемы ограничений потребителей, как сообщают в Укрэнерго.

Также пресс-служба компании напоминает, что контролируемые аварийные отключения позволяют сбалансировать энергосистему и предотвращать аварийные ситуации в сетях. Общий дефицит в энергосистеме – следствие уже 7 волн ракетных ударов россиян по энергетической инфраструктуре. Масштабы и сложность повреждений очень велики. Ремонты продолжаются круглосуточно.