По состоянию на утро 28 ноября в Украине введены аварийные отключения
По всей территории
Legion Media
По состоянию на 10:00 28 ноября из-за стремительного роста дефицита мощности применяются аварийные отключения по всей территории Украины. Причиной увеличения дефицита мощности стали аварийные отключения блоков на нескольких электростанциях.
В то же время потребление продолжает расти из-за ухудшения погодных условий. В настоящее время дефицит мощности составляет 27%. После устранения причин аварийных отключений блоки вернутся в работу, что уменьшит дефицит в энергосистеме и уменьшит объемы ограничений потребителей, как сообщают в Укрэнерго.
Также пресс-служба компании напоминает, что контролируемые аварийные отключения позволяют сбалансировать энергосистему и предотвращать аварийные ситуации в сетях. Общий дефицит в энергосистеме – следствие уже 7 волн ракетных ударов россиян по энергетической инфраструктуре. Масштабы и сложность повреждений очень велики. Ремонты продолжаются круглосуточно.
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