 По состоянию на утро 28 ноября в Украине введены аварийные отключения ᐉ UA-Футбол
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По состоянию на утро 28 ноября в Украине введены аварийные отключения

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По всей территории

По состоянию на утро 28 ноября в Украине введены аварийные отключения

Legion Media

Новина українською

По состоянию на 10:00 28 ноября из-за стремительного роста дефицита мощности применяются аварийные отключения по всей территории Украины. Причиной увеличения дефицита мощности стали аварийные отключения блоков на нескольких электростанциях.

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В то же время потребление продолжает расти из-за ухудшения погодных условий. В настоящее время дефицит мощности составляет 27%. После устранения причин аварийных отключений блоки вернутся в работу, что уменьшит дефицит в энергосистеме и уменьшит объемы ограничений потребителей, как сообщают в Укрэнерго.

Также пресс-служба компании напоминает, что контролируемые аварийные отключения позволяют сбалансировать энергосистему и предотвращать аварийные ситуации в сетях. Общий дефицит в энергосистеме – следствие уже 7 волн ракетных ударов россиян по энергетической инфраструктуре. Масштабы и сложность повреждений очень велики. Ремонты продолжаются круглосуточно.

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В статье: Укрэнерго электричество
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