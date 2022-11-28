 Defence Express: РФ активно что-то вывозит из Китая самолетами Ан-124 – это может быть военная помощь ᐉ UA-Футбол
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Defence Express: РФ активно "что-то" вывозит из Китая самолетами Ан-124 – это может быть военная помощь

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Рейсы чуть ли не каждый день

Defence Express: РФ активно "что-то" вывозит из Китая самолетами Ан-124 – это может быть военная помощь

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

РФ развернула свой "воздушный мост" в Китай, при этом российские Ан-124 часто отключают транспондеры для маскировки. Сервисы отслеживания полетов фиксируются постоянными рейсами тяжелых транспортных самолетов Ан-124 "Руслан" российской компании "Волга-Днепр" в Китай. В общей сложности речь идет о около десяти рейсах за последнюю неделю.

На саму активность обратили внимание и в самом Китае, где местные спортеры выкладывают видео с посадкой Ан-124 "Руслан" российской компании в аэропорту Чжэнчжоу. Также в комментариях к видео объясняется, что самолет прибыл для того, чтобы забрать "военную помощь – экипировку, бронежилеты, шлемы, одежду и т.д".

Чжэнчжоу является мощным логистическим и промышленным центром и является мощной индустриальной высокотехнологичной зоной, включая подразделения китайского оборонного гиганта Norinco.

Такие полеты и сообщения в китайских соцсетях наталкивают на вывод - РФ отправляет самолеты за военным грузом, как пишет Defence Express.

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В статье: война с россией
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Источник:
defence-ua.com

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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
28.11.2022 в 12:54
Йоханий китай...
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