Defence Express: РФ активно "что-то" вывозит из Китая самолетами Ан-124 – это может быть военная помощь
Рейсы чуть ли не каждый день
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
РФ развернула свой "воздушный мост" в Китай, при этом российские Ан-124 часто отключают транспондеры для маскировки. Сервисы отслеживания полетов фиксируются постоянными рейсами тяжелых транспортных самолетов Ан-124 "Руслан" российской компании "Волга-Днепр" в Китай. В общей сложности речь идет о около десяти рейсах за последнюю неделю.
На саму активность обратили внимание и в самом Китае, где местные спортеры выкладывают видео с посадкой Ан-124 "Руслан" российской компании в аэропорту Чжэнчжоу. Также в комментариях к видео объясняется, что самолет прибыл для того, чтобы забрать "военную помощь – экипировку, бронежилеты, шлемы, одежду и т.д".
Чжэнчжоу является мощным логистическим и промышленным центром и является мощной индустриальной высокотехнологичной зоной, включая подразделения китайского оборонного гиганта Norinco.
Такие полеты и сообщения в китайских соцсетях наталкивают на вывод - РФ отправляет самолеты за военным грузом, как пишет Defence Express.
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