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В Европейском Союзе включили обход санкций в список преступлений

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В Европейском Союзе включили обход санкций в список преступлений

Getty Images / Global Images Ukraine

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Совет ЕС признал обход введенных сообществом санкций преступлением, решение было принято единогласно. Это открывает двери для конфискации арестованных активов российского бизнеса. Информация опубликована на официальном сайте Совета ЕС. В будущем конфискованные средства уйдут Украине.

"ЕС решительно отреагировал на неспровоцированную и неоправданную войну России против Украины. Он ввел беспрецедентное количество санкций, направленных против экономики России и помешал ее способности продолжать эту агрессию. Чтобы добиться успеха, их реализация нуждается в совместных усилиях, и сегодняшнее решение является важным инструментом для обеспечения прекращения любых попыток обойти эти меры", – заявил министр юстиции Чехии Павел Блажек.

Конфискация имущества возможна только при наличии открытого уголовного преступления. Таким образом, благодаря этому решению любая попытка скрыть активы, переписать их или вывести в офшоры будет расцениваться как преступление и потребует соответствующего реагирования.

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В статье: война с россией ЕС Европейский союз санкции
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Источник:
consilium.europa.eu

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