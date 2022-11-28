В Европейском Союзе включили обход санкций в список преступлений
Хороший шаг
Getty Images / Global Images Ukraine
Совет ЕС признал обход введенных сообществом санкций преступлением, решение было принято единогласно. Это открывает двери для конфискации арестованных активов российского бизнеса. Информация опубликована на официальном сайте Совета ЕС. В будущем конфискованные средства уйдут Украине.
"ЕС решительно отреагировал на неспровоцированную и неоправданную войну России против Украины. Он ввел беспрецедентное количество санкций, направленных против экономики России и помешал ее способности продолжать эту агрессию. Чтобы добиться успеха, их реализация нуждается в совместных усилиях, и сегодняшнее решение является важным инструментом для обеспечения прекращения любых попыток обойти эти меры", – заявил министр юстиции Чехии Павел Блажек.
Конфискация имущества возможна только при наличии открытого уголовного преступления. Таким образом, благодаря этому решению любая попытка скрыть активы, переписать их или вывести в офшоры будет расцениваться как преступление и потребует соответствующего реагирования.
Популярное сейчас
- Без Неймара. Бразилия - Швейцария. Анонс и прогноз матча чемпионата мира на 28.11.2022
- Известны стартовые составы на матч Камерун – Сербия. Лидера африканцев отстранили из-за игрового стиля
- Голкипер сборной Польши завершил интервью на ЧМ лозунгом "Слава Україні"
- Украинский экс-легионер СКА-Хабаровск Литвин: Думаю, Тимощук тоже верил, что Украину захватят через три дня
- Красотка дня. Эпатажная девушка защитника Милана и сборной Франции. ФОТО
- Автор первых забитых мячей на чемпионате мира поддержал Украину. ФОТО