В Донецке вспыхнул пожар на нефтебазе. ВИДЕО
Горит, пылает
фото из соцсетей
Во временно оккупированном Донецке вспыхнул пожар на нефтебазе. Над городом наблюдается чёрный дым.
Об этом сообщает Telegram Управления стратегических коммуникаций ВСУ.
"В оккупированном Донецке "почему-то" загорелась нефтебаза", - говорится в сообщении.
Из видео видно, что над городом поднялся чёрный дым.
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