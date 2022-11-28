 В Донецке вспыхнул пожар на нефтебазе. ВИДЕО ᐉ UA-Футбол
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В Донецке вспыхнул пожар на нефтебазе. ВИДЕО

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Горит, пылает

В Донецке вспыхнул пожар на нефтебазе. ВИДЕО

фото из соцсетей

Новина українською

Во временно оккупированном Донецке вспыхнул пожар на нефтебазе. Над городом наблюдается чёрный дым.

Об этом сообщает Telegram Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

"В оккупированном Донецке "почему-то" загорелась нефтебаза", - говорится в сообщении.

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Из видео видно, что над городом поднялся чёрный дым.

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В статье: война с россией
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