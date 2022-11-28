Андриюк: Генсекретарь УАФ получил меру пресечения. Завтра конвой придет за Павелко

Общественный деятель, активность, журналист Константин Андриюк в своем телеграмм-канале сообщает о том, что буквально в эти минуты (под вечер понедельника, 28-го ноября), генеральный секретарь УАФ Записоцкий получил меру пресечения. Уже завтра такая же участь ждет главу УАФ Андрея Павелко.

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"Что-то невероятное происходит в украинском футболе. Несколько минут назад генсек УАФ получил меру пресечения 2 месяца ареста. До 23-го января;

или 9 миллионов 880 тысяч грн. залога. Прямо сейчас Записоцкий ждет конвой, который из зала суда доставит его в СИЗО. Завтра в 9:30 утра – мера пресечения для Андрея Павелко", - написал Андриюк.

Добавим, что недавно глава украинского футбола подписал врученное ему подозрение. Его, а также некоторых других чиновников УАФ подозревают в коррупции и отмывании денег.