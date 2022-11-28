 Андриюк: Генсекретарь УАФ получил меру пресечения. Завтра конвой придет за Павелко ᐉ UA-Футбол
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Андриюк: Генсекретарь УАФ получил меру пресечения. Завтра конвой придет за Павелко

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(1 голосов)

Либо арест, либо почти десять миллионов гривен залога

Андриюк: Генсекретарь УАФ получил меру пресечения. Завтра конвой придет за Павелко

uaf.ua

UA-Футбол
Новина українською

Общественный деятель, активность, журналист Константин Андриюк в своем телеграмм-канале сообщает о том, что буквально в эти минуты (под вечер понедельника, 28-го ноября), генеральный секретарь УАФ Записоцкий получил меру пресечения. Уже завтра такая же участь ждет главу УАФ Андрея Павелко.

Читайте такжеИсточник: Павелко подписал врученное ему Генпрокуратурой подозрение

"Что-то невероятное происходит в украинском футболе.

Несколько минут назад генсек УАФ получил меру пресечения

  • 2 месяца ареста. До 23-го января;
  • или 9 миллионов 880 тысяч грн. залога.

Прямо сейчас Записоцкий ждет конвой, который из зала суда доставит его в СИЗО.

Завтра в 9:30 утра – мера пресечения для Андрея Павелко", - написал Андриюк.

Добавим, что недавно глава украинского футбола подписал врученное ему подозрение. Его, а также некоторых других чиновников УАФ подозревают в коррупции и отмывании денег.

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В статье: Андрей Павелко Юрий Записоцкий
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Комментарии (3)
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K-Spirit (Киев)
28.11.2022 в 20:07
А Павелко успеет до утра добежать до канадской границы? Или в клетчатое одеяло закутается, на больничку.
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K-Spirit (Киев)
28.11.2022 в 20:04
Протасов: "За ним придет ненастоящий конвой"
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0
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Romerik (YNWA)
28.11.2022 в 20:03
Давно пора було за бородатого підарасавзятися
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