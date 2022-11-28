 Подоляк: МАГАТЭ требует от России покинуть Запорожскую АЭС ᐉ UA-Футбол
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Подоляк: МАГАТЭ требует от России покинуть Запорожскую АЭС

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Ситуация на фронтах сейчас такова, что Россия только борды может поставить, мол, она здесь навсегда

Подоляк: МАГАТЭ требует от России покинуть Запорожскую АЭС

Енергоатом

Новина українською

МАГАТЭ заняло принципиальную позицию и требует от России, чтобы ее войска покинули Запорожскую АЭС.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает "24 канал".

"Они собирались ультимативно требовать у МАГАТЭ признать этот объект юридически объектом "Росатома", завести туда российскую команду, которая занималась бы там производственным процессом. После этого по умолчанию это бы так и работало", - отметил Подоляк.

По его словам, на станции не может находиться любая другая не юридическая команда, то есть не украинская, которая будет заниматься производственным процессом.

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"Это в общем-то не очень устраивает россиян, и поддержки относительно своих эскалационных планов на ЗАЭС они нигде не имели. С другой стороны, ситуация на фронтах сейчас такова, что Россия только борды может поставить, мол, она здесь навсегда. В военном плане она может ждать интересных событий в Запорожской области, поэтому уже начала подготовку к "отрицательному" наступлению", - добавил советник главы Офиса президента.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаель Гросси провел переговоры с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым. Встреча состоялась в Стамбуле.

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В статье: война с россией Михаил Подоляк МАГАТЭ
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