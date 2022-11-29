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Премьер-министр Польши призвал передать ЗРК Patriot именно Украине

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Это будет классным решением

Премьер-министр Польши призвал передать ЗРК Patriot именно Украине

Adam Warzava PAP

Новина українською

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий снова призвал передать Украине системы ЗРК Patriot. Об этом сообщает издание PAP. Моравецкий отметил, что Польша примет систему Patriot, если Германия все же откажется передать ЗРК Украине.

"Да, мы будем рассматривать такой вариант, конечно, но обращаем внимание на то, что, в конце концов, никто не хочет покупать технику только для того, чтобы она стояла. Поэтому пусть это присылаемое оружие служит наилучшим образом для защиты украинского неба. Таким образом, оно также будет служить защите польского неба. Надеюсь, что удастся организовать весь процесс таким образом, чтобы, по крайней мере, западная часть Украины имела эту защиту через современные системы противоракетной и противовоздушной обороны".

Министр обороны Германии Ламбрехт заявила, что системы Patriot предназначены для обороны воздушного пространства НАТО, поэтому для передачи их Украине необходимо согласие стран-союзниц.

ЗРК MIM-104 Patriot – это американский зенитный ракетный комплекс, используемый армией США и ее союзниками. Он состоит из ракеты воздушного перехвата и высокопроизводительной радарной системы. Главная функция ЗРК Patriot – противодействие баллистическим ракетам.

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В статье: война с россией
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Источник:
pap.pl

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