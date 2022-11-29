В Ладыжине сложилась чрезвычайная ситуация военного характера – глава ОГА

В Ладыжине чрезвычайная ситуация военного характера – такое решение приняла Винницкая областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. После ракетных обстрелов Ладыжинской ТЭС произошла авария в сетях теплоснабжения города.

Учитывая обращение и. о. городского головы Ладыжинского городского совета Александра Коломийца, в городе была развернута работа чрезвычайного штаба по ликвидации последствий аварии.

Меры, которые до сих пор принимает Ладыжинский городской совет и его исполнительный орган, крайне недостаточны: 18 тысяч жителей без теплового отопления. Единственная возможность у людей обогреть свои дома – это электроприборы, как отметил председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов.

"Срочно требуется координация сил и средств гражданской защиты, военного командования и предприятий критической инфраструктуры. Чрезвычайный штаб уже работает. Делаем все, чтобы возобновить работу тепловых сетей Ладыжина. Разворачиваем дополнительные пункты обогрева".