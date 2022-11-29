Самолеты и полтысячи личного состава. Генштаб объявил о потерях россиян за 28 ноября
Два десятка техники за сутки
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян, начиная с 24 февраля по 29 ноября
Так за понедельник, 28 ноября было ликвидировано еще 480 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии РФ составляют 88 380 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 19 единиц техники, в том числе два самолета. Общее количество уничтоженных артиллерийских систем перевалило за 1900 единиц.
- танков - 2911 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 5866 (+5) ед,
- артиллерийских систем - 1901 (+2) ед,
- РСЗО - 395 (+0) ед,
- средства ПВО - 209 (+0) ед,
- самолетов - 280 (+2) ед,
- вертолетов - 261 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1555 (+0),
- крылатые ракеты - 531 (+0),
- корабли /катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4423 (+7) ед,
- специальная техника – 163 (+0).
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