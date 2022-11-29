Павелко в суде. Президента УАФ пришли поддержать легенды украинского футбола
Глава организации ждет своего вердикта
Фото: facebook.com/andriy.pavelko
Президент УАФ Андрей Павелко находится в зале суда, где ожидает решение о мере пресечения. Об этом сообщает общественный деятель и журналист Константин Андриюк в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что Павелко пришли поддержать легенды украинского футбола: Олег Блохин, Игорь Беланов, Алексей Михайличенко, Анатолий Демяьяненко, а также первый вице-президент УАФ Алан Плиев и актер Студии "Квартал 95" Александр Пикалов.
В понедельник суд избрал меру пресечения генеральному секретарю УАФ Юрию Записоцкому.
Напомним, что Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко и генеральный секретарь организации Юрий Записоцкий подозреваются в хищении крупных сумм на сделке со строительством завода по производству искусственных покрытий для футбольных полей.
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