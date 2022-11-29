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Павелко в суде. Президента УАФ пришли поддержать легенды украинского футбола

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Глава организации ждет своего вердикта

Павелко в суде. Президента УАФ пришли поддержать легенды украинского футбола

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

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Президент УАФ Андрей Павелко находится в зале суда, где ожидает решение о мере пресечения. Об этом сообщает общественный деятель и журналист Константин Андриюк в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что Павелко пришли поддержать легенды украинского футбола: Олег Блохин, Игорь Беланов, Алексей Михайличенко, Анатолий Демяьяненко, а также первый вице-президент УАФ Алан Плиев и актер Студии "Квартал 95" Александр Пикалов.

В понедельник суд избрал меру пресечения генеральному секретарю УАФ Юрию Записоцкому.

Напомним, что Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко и генеральный секретарь организации Юрий Записоцкий подозреваются в хищении крупных сумм на сделке со строительством завода по производству искусственных покрытий для футбольных полей.

Павелко в суде. Президента УАФ пришли поддержать легенды украинского футбола - изображение 1Павелко в суде. Президента УАФ пришли поддержать легенды украинского футбола - изображение 2
Фото: Telegram АНДРІЮК ONLINE
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В статье: Андрей Павелко Константин Андриюк УАФ
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